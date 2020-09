Ombrellone della birreria in fiamme: autore incastrato dalle telecamere

BRINDISI – Grazie alle immagini riprese dalle telecamere, è stato identificato e denunciato nel giro di poche ore il presunto responsabile dell’incendio che ha danneggiato un ombrellone della birreria “Spillo – The right beer”, situata in piazza Giustino Durano, nel centro di Brindisi. Si tratta di un cittadino bengalese di 28 anni già noto alle forze dell’ordine per danneggiamenti.

L’uomo ha appiccato l’incendio intorno alle ore 4. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e i poliziotti della Sezione volanti. Questi hanno immediatamente acquisito le immagini dell’impianto di videosorveglianza. I filmati hanno permesso di ricostruire il percorso seguito dall’incendiario, direttosi verso piazza Sottile De Falco subito dopo il rogo. Altre immagini riprese da altre telecamere sono state visionate dai poliziotti per l’intera mattinata, fino all’identificazione del presunto autore dell’atto vandalico. L’uomo è stato denunciato a piede libero per danneggiamento. Lo stesso è anche sospettato di un altro atto vandalico avvenuto la scorsa notte ai danni della pizzeria Romanelli di via Santa Lucia, a poche centinaia di metri dalla birreria.