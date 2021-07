Deposito di rifiuti speciali e industriali nell'azienda: denunciato amministratore

ORIA - Una discarica abusiva nel deposiito dell'azienda. E' quanto hanno trovato i carabinieri del Noe di Lecce, nell'ambito delle attività finalizzate al contrasto dei reati ambientali legati al ciclo dei rifiuti speciali ed industriali, con la collaborazione dei colleghi della Compagnia di Francavilla Fontana, in un’azienda che si occupa della produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo, cemento armato precompresso e cemento armato vibrato e di coltivazione di cava ubicata nella periferia di Oria. L'amministratore della ditta è stato denunciato per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e scarico di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione.

Si tratta di un deposito non autorizzato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, costituiti da imballaggi in ferro e plastica all’origine contenenti sostanze pericolose, frammisti ad altre tipologie di imballaggi in carta e plastica ed anche l’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, derivanti dalle superfici scolanti delle aree di lavorazioni e di transito, in assenza della prevista autorizzazione, mai ottenuta dagli enti competenti.