Destinatario di mandato di arresto europeo: preso a Cellino San Marco

BRINDISI - Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo: per questo è stato arrestato nella notte tra il 14 e il 15 maggio dai carabinieri mentre era ospite di una struttura ricettiva di Cellino San Marco. Protagonista della vicenda un uomo di 40 anni, originario di Malta. Il mandato di arresto europeo era stato spiccato dalla Germania. I carabinieri hanno condotto in carcere il 40enne, ricercato per reati in materia fiscale in quel Paese.