Trovato dalla polizia con armi rubate: arrestato dopo perquisizione

BRINDISI - Arresto in flagranza di reato da parte degli agenti della Squadra mobile della questura di Brindisi di un brindisino già noto alle forze dell'ordine per detenzione abusiva di armi comuni da sparo, risultate anche provento di furto perpetrato in una abitazione della provincia di Lecce. L'arresto risale al 26 febbraio scorso, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione domiciliare a carico dell'uomo dopo aver ricevuto una segnalazione sulla presenza di armi armi o materiale esplodente nella sua abitazione.

"Nelle prime fasi delle attività di ricerca, il pregiudicato, vistosi evidentemente scoperto, confermava di essere in possesso di 2 fucili da caccia detenuti illecitamente perché sprovvisto di titolo autorizzativo. Le ricerche espletate permettevano infatti di rinvenire sul soppalco di un ripostiglio adibito a lavanderia di pertinenza dell’abitazione in questione, un fucile semiautomatico marca “Breda” cal. 12 e, altro fucile semiautomatico marca “Franchi” cal. 28". Si legge in una nota della questura.

Ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che le armi erano state rubate il 29 gennaio scorso e il furto era stato debitamente denunciato dalla vittima presso la locale stazione dei carabinieri della provincia di Lecce.