Detenzione di droga e possesso di arnesi da scasso nel centro: due arresti e tre denunce

MESAGNE - Il centro di Mesagne è ormai da tempo un polo che accomuna interessi: da una parte è un punto di riferimento per la movida, dall'altra manifesta la presenza di attività commerciali che possono "fare gola" a qualche malintenzionato. Proprio per questo, soprattutto in vista del periodo festivo, gli agenti di pubblica sicurezza hanno intensificato i controlli.

Tra la settimana passata ed il weekend appena trascorso, due persone sono state arrestate e altre tre sono state deferite all'Autorità giudiziaria. Questo è l'esito dei controlli svolti dalla polizia di Stato del commissariato di Mesagne.

Nello specifico, un uomo residente in città è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio dopo essere stato fermato e controllato nel centro storico di Mesagne dal personale della polizia giudiziaria. Possedeva 23 dosi di sostanza stupefacente del tipo hascisc, presumibilmente pronte per essere cedute a terzi.

Un altro individuo, sempre residente a Mesagne e già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato arrestato per il possesso ingiustificato di grimaldelli e di porto di oggetti atti ad offendere. A causa dell’aggravamento della misura in atto ed a seguito del deferimento all’Autorità giudiziaria, è stato condotto presso la Casa circondariale di Brindisi.

Per il medesimo reato, sempre la scorsa settimana sono stati denunciati in stato di libertà due brindisini che si aggiravano senza giustificato motivo nel centro cittadino con alcuni arnesi atti allo scasso.