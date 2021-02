Droga nascosta nel vano contatore dell'acquedotto: denunciato un giovane

Un 19enne avrebbe prelevato un involucro contenente circa 10 grammi di marijuana da un vano contatore situato in una via del centro di San Michele Salentino

SAN MICHELE SALENTINO – Avrebbe prelevato poco meno di 10 grammi di marijuana da un vano contatore dell’acquedotto. Un 19enne di San Michele Salentino è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di San Michele Salentino, al culmine di un’attività investigativa. La sostanza stupefacente, contenuta in un involucro, era stata nascosta in un contatore dell'acquedotto installato in una via del centro. Oltre alla droga, il giovane avrebbe anche prelevato un bilancino elettrico di precisione. Gli è stato contestato il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente. Il tutto è stato posto sotto sequestro.