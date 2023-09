Dia: maxi sequestro da otto milioni di euro a carico di un imprenditore

FRANCAVILLA FONTANA - Automezzi, beni immobili e anche imprese: scatta il maxi sequestro - dal valore di oltre otto milioni di euro - a carico di un imprenditore francavillese. La Direzione investigativa antimafia (Dia) ha dato infatti esecuzione, nelle province di Brindisi, Bari e L'Aquila, a un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Lecce - prima sezione penale - misure di prevenzione, su proposta formulata dal direttore della Dia. L'imprenditore è il 49enne francavillese Fabio Leo, attivo nella produzione e nel commercio di prodotti di origine animale e vegetale.

Leo è volto noto alle cronache: nel gennaio 2021 venne arrestato insieme ad altre sette persone. Era l'operazione "Sangue amaro". Stando alle indagini allora condotte dai carabinieri del comando per la tutela ambientale del gruppo carabinieri forestali di Lecce, supportati dai colleghi brindisini e di altre province, il sangue proveniente dalla macellazione degli animali veniva smaltito illecitamente in un pozzo artesiano situato in una proprietà di Francavilla Fontana. Il 28 gennaio 2023 Leo e altre dieci persone sono state rinviate a giudizio. L'imprenditore - in quel procedimento assistito dagli avvocati Donato Manelli e Ladislao Massari - e gli altri imputati devono rispondere, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere, attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, gestione illecita di rifiuti speciali.

Il processo è in fase dibattimentale. Tornando al sequestro, la misura di prevenzione è scattata in quanto "le indagini patrimoniali hanno consentito di desumere come l'imprenditore avesse illecitamente accumulato un ingente patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, nonché numerosi beni ritenuti frutto di attività illecite", si legge in una nota della Dia diramata oggi, giovedì 28 settembre 2023. Il sequestro ha interessato tre imprese, 16 beni immobili, 41 automezzi e undici rapporti finanziari per uno stimato valore complessivo di oltre 8 milioni di euro.