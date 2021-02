Dichiarazioni false sul Covid a scuola: denunciato un genitore

Il figlio minore è in isolamento perché contagiato. Lui ha dichiarato di non essere stato in contatto con positivi

FRANCAVILLA FONTANA - Un 44enne di Francavilla Fontana è stato denunciato dai carabinieri per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o altrui. In particolare, l’uomo, nella giornata dell’8 febbraio, ha dichiarato falsamente, sottoscrivendo un’autocertificazione, presso un istituto scolastico, di non essere stato a contatto, negli ultimi 14 giorni, con positivi al Covid–19 e/o di non essere stato posto in isolamento o quarantena, contrariamente a quanto accertato, poiché il figlio minore convivente è positivo al virus Covid–19 e in isolamento presso l’abitazione familiare di residenza.