Diffida dell'Autorità portuale: limitati gli spazi di bar e mensa della Lega Navale

BRINDISI - L’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale, con atto di diffida inviato alla sezione della Lega Navale ha delimitato e chiuso una parte consistente del piazzale antistante i due locali commerciali in cui ricadono le attività di bar e mensa sociale -ristorante, in quanto i soggetti gestori avevano utilizzato una porzione dello stesso piazzale scoperto prospiciente superando i limiti di concessione autorizzati.

La concessione autorizzata, infatti, era di 129 metri quadrati di area coperta e 40 di area scoperta, ma sulla base di una segnalazione pervenuta presso la propria sede, l’Autorità portuale ha accertato dopo un sopralluogo che la predetta area di 40 metri quadrati antistante le attività commerciali in oggetto, superava di una importante porzione la superficie dell’area in concessione del piazzale scoperto.

Da qui la diffida alla sezione di Brindisi della Lega Navale ed ai gestori legalmente autorizzati, con l’imposizione di riferirsi esclusivamente e scrupolosamente all’utilizzo delle circoscritte are scoperte in concessione, senza superare i limiti da questa previsti.

Così bar e mensa dovranno rispettare l’ordinanza dell’Autorità portuale ed in piena estate limitare la propria attività con danno economico, riduzione del personale impegnato e ricorso alla cassa integrazione. Imbarazzo fra i circa mille soci messi nelle condizioni di non poter usufruire pienamente dei servizi di bar e ristorazione. Stesso discorso anche per i numerosi diportisti provenienti da tutti i porti italiani diretti in Grecia, in Croazia, nel Salento, che ormeggiano le loro barche ai pontili della Lega navale.

Il presidente Zarcone: "Siamo in contatto con le autorità"

“Ci siamo attivati - dichiara Salvatore Zarcone, presidente della Lega Navale sezione di Brindisi - per normalizzare la situazione. Siamo in contatto con le autorità, con cui abbiamo un ottimo rapporto. La frequentazione è possibile in modalità diversa. Per quanto riguarda la mensa, le consumazioni sono consentite solo nell’area delimitata dalla tettoia. Per il bar, esiste un’altra area sul piazzale, limitata rispetto a quella che si utilizzava prima. Questo purtroppo comporta un ridimensionamento delle attività e anche della forza lavoro”.

Zarcone rimarca come la Lega Navale di Brindisi, da decenni, non si occupi solo di ristorazione. “Noi ci spendiamo per la città e per il sociale. Abbiamo dato vita a tante iniziative a sostegno dei diversamente abili – conclude - e a tante altre situazioni che si affrontano col volontariato, altrimenti nessuno le farebbe. L’attenzione per il sociale ci contraddistingue da sempre”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui

Seguici gratuitamente anche sul canale Facebook: https://m.me/j/Abampv2kioahdYYR/