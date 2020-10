Diga, giovane trovato in una pozza di sangue: portato in ospedale

BRINDISI - Intervento di 118, vigili del fuoco, Polizia e guardie giurate della Securpool alla diga di Punta Riso a Brindisi dove un uomo è stato trovato in una pozza di sangue. A chiamare i soccorsi una donna che stava facendo footing. L’uomo era disteso precisamente nel tratto finale della diga Bocche di Puglia, nei pressi della strada per Forte a Mare, dove si assiepano i pescatori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono stati i sanitari del 118 a richiedere l’intervento dei vigili del fuoco e della Polizia. Era necessario aprire il cancello per permettere all'ambulanza di entrare. Dopo i primi interventi sul posto, il malcapitato è stato portato in ospedale. Indagini sono in corso per ricostruire le circostanze della vicenda. Da quanto si apprende potrebbe trattarsi di un tentativo di suicidio. Si tratta di un ragazzo di 28 anni di origini rumene, aveva tagli sulle braccia.