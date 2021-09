Dimentica pentola su fornello acceso: distrutto vano cucina

E' accaduto attorno alle 13 di oggi, venerdì 24 settembre, in via della Resistenza a Latiano. Sul posto vigili del fuoco, 118 e Polizia locale

LATIANO - Momenti di tensione attorno alle 13 di oggi, venerdì 24 settembre, in via della Resistenza a Latiano per un incendio divampato in un appartamento dove la proprietaria aveva dimenticato una pentola sul fornello acceso. Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana oltre a un'ambulanza del 118 e a una pattuglia della Polizia locale.

Le fiamme hanno divorato numerose suppellettili, il vano cucina e il balcone adibito a cucinino sono stati dichiarati inagibili. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori. Per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato, la donna al momento dell'incendio si era spostata in un'altra zona della casa, quando si è accorta delle fiamme ormai era troppo tardi. L'incendio stava divorando la stanza.