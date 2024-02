Terremoto giudiziario a Erchie: si dimette anche l'assessore Pamela Melechì

ERCHIE – Anche Pamela Melechì si dimette dall’incarico assessorile e da quello di consigliera comunale, a seguito del terremoto giudiziario che lo scorso 9 gennaio ha scosso il Comune di Erchie, con l’arresto dell’ormai ex sindaco (anch’egli dimissionario) Pasquale Melechì e dell’assessore Vito Oronzo Bernardi, entrambi sottoposti ai domiciliari. Applicata invece la misura dell’obbligo di dimora a carico di Melechì (deleghe ai Servizi Sociali, Politiche Giovanili e Pari Opportunità) e dell’ex responsabile dell'area tecnico amministrativa del Comune, Ciriaco Ciro Pasquale.

L’inchiesta coordinata dalla Procura di Brindisi riguarda anche il vice sindaco Giuseppe Polito e l’assessora Lina Ferrara, entrambi indagati a piede libero. Si procede a vario titolo per i reati di concussione, atti persecutori, abuso d'ufficio, falsità ideologica, induzione indebita e anche per una presunta violenza sessuale da parte dell'assessore Bernardi.

Primo cittadino e assessori, sulla base della legge Severino, erano già stati sospesi. La scorsa settimana il tribunale del riesame ha respinto i ricorsi contro le misure cautelari depositati dagli avvocati degli indagati. Poco dopo sono arrivate le dimissioni del sindaco Nicolì. Ora fa un passo indietro anche Melechì, che ha annunciato la sua decisione con un messaggio pubblicato sul profilo istituzionale dell’amministrazione comunale. Lo pubblichiamo di seguito.

Il messaggio di Melechì

Carissimi concittadini di Erchie,

oggi anch'io ho rassegnato le mie dimissioni da assessore e consigliera comunale. È stata un'esperienza formativa da un punto di vista personale, avendola vissuta interamente a servizio del mio paese. Vorrei ringraziare coloro che in questi giorni difficili per me e la mia famiglia si sono fatti presenti con un pensiero o un messaggio di incoraggiamento.

Grazie davvero perché il vostro supporto mi è stato utile a capire che probabilmente non tutto quello che è stato fatto in questi anni è stato invano. Un grazie speciale a tutti quei giovani che il 22 settembre del 2020 mi dissero "Pamela, riponiamo in te la nostra fiducia", a tutte le persone che hanno creduto in me. Ogni giorno mi sono impegnata tenendo presente questo obiettivo; il progetto di cambiamento è stato avviato e dovrà essere completato per il bene di Erchie. Grazie ancora Pamela Melechi.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui