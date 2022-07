Lavoratori aeroporto di Brindisi: "I disagi ci sono, vanno risolti"

BRINDISI – “E’ tutt’altro che idilliaca la situazione fra i lavoratori dell’aeroporto di Brindisi”. Lo sostengono dei lavoratori dell’aeroporto di Brindisi che hanno contattato la redazione di BrindisiReport per prendere le distanze da una nota diramata ieri (mercoledì 6 luglio) da altri colleghi, per conto dei “lavoratori tutti di Aeroporti di Puglia e delle ditte subappaltatrici”, in cui viene definito “strumentale” un comunicato della Cgil/Filcams Nidl su una serie di disagi riguardanti il personale dello scalo aeroportuale.

La Cgil in particolare aveva rimarcato come “il mal funzionamento del sistema di condizionamento e il conseguente raggiungimento di picchi di temperatura oltre i 30 gradi ha reso infernale la giornata lavorativa di tanti lavoratori diretti e degli appalti, oltre che da incubo il viaggio di tantissimi turisti”.

"E' possibile soprassedere e non aver cura - si legge ancora nel comunicato sindacale - del microclima del luogo di lavoro così fortemente frequentato che potrebbe produrre tantissimi inconvenienti? L'aeroporto di Brindisi è il punto di arrivo e di partenza del tanto decantato Salento. Che immagine vogliamo dare del nostro territorio? I disagi sono sotto gli occhi di tutti, ma sembra sia difficile, per chi gestisce lo scalo brindisino, trovare una soluzione”.

Il sindacato ha sollevato anche il rischio di “mancamenti (come accaduto) per i lavoratori e le lavoratrici del sito". A tal proposito viene riferito alla redazione che domenica scorsa (3 luglio) è stato necessario l’intervento di un’ambulanza per prestare soccorso a un operatore, colto proprio da un mancamento. “Le difficoltà – sostengono i lavoratori – ci sono eccome e vanno risolte. Non si può affermare il contrario”.