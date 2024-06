Nave per le forze dell'ordine: "Ore di attesa per il check in e molti alloggi non funzionanti"

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato del “Movimento dei poliziotti democratici e riformisti”, a firma del segretario provinciale di Bari, Gioacchino Bernardi, sui disagi che hanno sostenuto i poliziotti ospitati presso la nave da crociera ormeggiata nel porto di Brindisi, trasformata in un hotel galleggiante, in vista del G7

Migliaia di uomini e donne delle Forze dell’Ordine e della Polizia di Stato, nella giornata di domenica (9 giugno) nel porto di Brindisi, ai piedi della “nave da crociera” Mykonos Magic hanno fatto ore di fila per poter effettuare il check-in e ottenere le chiavi d’accesso agli alloggi, molte delle quali successivamente risultate anche non funzionanti, ostacolando e ritardando ulteriormente l’ingresso alle camere.

Una volta raggiunto il miraggio della camera, ci sono pervenute segnalazioni documentate da foto e video di scarichi dei wc non funzionanti, perdite d’acqua, stanze sporche e malmesse, cassette di sicurezza non funzionanti, aria condizionata non funzionante e uno dei ponti totalmente dismesso. Successivamente, ancora ore di fila per consumare un pasto risultato anch’esso molto discutibile e perlopiù usufruibile con scarsa possibilità di scelta.

Tutto ciò dimostra a caratteri cubitali che il benessere e la dignità del personale della Polizia di Stato non sono evidentemente fondamentali per il Ministro dell’Interno e per il Capo della Polizia a cui richiediamo con fermezza un’assunzione di responsabilità da parte di chi ha sbagliato. I fatti, oggettivi e documentabili, dimostrano che si tratta di un evidente sperpero di denaro pubblico, di un attacco alla dignità dei servitori dello Stato.

Un atto imperdonabile in quanto l’evento del G7 è atteso da troppo tempo per farsi trovare così impreparati, e soprattutto contraddittorio visto le ingenti risorse economiche impiegate per lo sfarzo dell’evento stesso.

