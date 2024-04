Sovraffollamento e carenza di barelle: ancora disagi al Pronto soccorso del Perrino

BRINDISI – Quella di oggi (lunedì 29 aprile) è stata un’altra giornata difficile per il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. Fra tempi di attesa infiniti e un gran numero di accessi, in serata le barelle sono terminate. La situazione è di difficile gestione per medici e infermieri. Ci sono persone che dalla mattina attendono una visita o un esame.

Emblematico è il caso di un’anziana arrivata intorno alle 10.30, in preda a forti dolori. “Prima di venire qui – spiega il marito – ci siamo rivolti al medico curante, che ci ha invitato a recarci immediatamente in ospedale. Abbiamo atteso fino alle 15.30 per la prima visita. Poi altra attesa per i raggi. Solo intorno alle ore 20, mia moglie è stata visitata da un medico chirurgo. Ora siamo in attesa della Tac”.

Sul sito di PugliaSalute si possono monitorare in tempo reale gli accessi ai Pronto soccorso di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni. Per quanto riguarda quello del Perrino, alle ore 20.35 si registravano 18 pazienti in attesa (otto codici arancioni, nove verdi, uno bianco) e ben 51 in visita (tre codici rossi, 16 arancioni, 18 azzurri, 14 verdi). Nelle ultime otto ore sono stati trattati 93 pazienti (8 codici rossi, 10 arancioni, 30 azzurri, 36 verdi).

Scenari di questo tipo, purtroppo, non sono una novità. Sulle ormai ataviche criticità del Pronto soccorso incidono la carenza di medici e la cattiva abitudine di andare in ospedale anche per problemi di lieve entità, che potrebbero essere affrontati in altro modo. Lo scorso novembre, l'Asl Brindisi ha adottato la procedura del "Fast track" per affrontare il problema del sovraffollamento, indirizzando direttamente al medico specialista ospedaliero quei pazienti con specifici segni e sintomi riconducibili generalmente a situazioni di urgenza "a bassa intensità", come è il caso del codice verde. I disagi, però, si ripetono.

