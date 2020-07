Inquinatori senza scrupoli: ennesimo scempio ambientale in città

Cumuli di guaine sono stati abbandonati su una distesa di mattoni e scarti di materiale edile. Circondati dalle erbacce, in via dei Mestieri, al rione Sant’Elia, giacciono rifiuti di ogni tipo, perlopiù di provenienza domestica. Questa indecente discarica a cielo aperto si trova a ridosso di alcune villette. Nel raggio di poche decine di metri sorgono delle palazzine. Si è al confine fra la campagna e il centro abitato. La zona è in balia di inquinatori senza scrupoli. I segni degli incendi sono evidenti. Il sito è stato trasformato in una delle tante bombe ecologiche di cui è disseminata la città. Una situazione vergognosa e inaccettabile.

