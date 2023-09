Discarica di Autigno, la Cassazione rigetta il ricorso dell'ex direttore della Nubile

E' inammissibile il ricorso presentato dall'ex direttore tecnico della Nubile srl contro la sentenza d'appello sulla vicenda della discarica di Autigno. E' quanto hanno decretato i giudici della Cassazione il 14 giugno scorso. La sentenza è stata resa nota oggi, martedì 5 settembre 2023. La decisione è stata presa dalla terza sezione penale - presidente Luca Ramacci e relatore Enrico Mengoni - dopo il ricorso presentato dal legale del 64enne, originario di Erchie, Giuseppe Masillo, contro la sentenza emessa dai giudici d'appello di Lecce il 30 maggio 2022.

Erano stati dichiarati estinti per prescrizione i reati contestati allo stesso Masillo e a Luca Screti, 54enne originario di San Pietro Vernotico, già amministratore della Nubile. Ma era stata altresì confermata la condanna degli stessi alle statuizioni civili di primo grado. Il processo ha riguardato presunte violazioni dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia).

Sulla vicenda si era già espresso il Tribunale di Brindisi quando, nel novembre 2019, aveva condannato Screti alla pena di cinque mesi di arresto e Masillo alla pena di un mese di arresto (entrambe sospese). La parte dei reati antecedente al 5 novembre 2011 era già caduta in prescrizione in primo grado. Il procedimento scaturì da un'inchiesta della Procura di Brindisi che nel maggio 2015 portò al sequestro della discarica, da allora mai tornata in funzione.

Poi c'è la questione del risarcimento danni alle parti civili, confermato in appello: Screti, Masillo e la società Nubile srl erano stati infatti condannati "in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili". Ovvero: Comitato Salute Ambiente e Territorio (avvocati Francesco Monopoli, Giuseppe Durano e Domenico Attanasi); Comune di San Vito Dei Normanni (avvocato Pasquale Angelini); associazione Italia Nostra Onlus (avvocato Cosimo Manca); Legambiente-comitato regionale pugliese (avvocato Stefano Latini). I danni furono liquidati "equitativamente in cinquemila euro per ciascuna" delle parti civili.

Screti, Masillo e Nubile srl sono stati inoltre condannati "in solido tra loro al risarcimento" anche nei confronti delle "parti civili ministero dell'Ambiente e Maurizio Tamborrino". Quest'ultimo in quanto residente nella zona in cui si trova la discarica. E' stato rappresentato dagli avvocati Francesco Monopoli, Giuseppe Durano e Domenico Attanasi. Il risarcimento era da liquidare in separato giudizio civile, con assegnazione di una provvisionale di diecimila euro ciascuno.

Tornando alla sentenza della Cassazione, il ricorso presentato dal legale di Masillo, l'avvocato Santo De Prezzo, verteva sulla "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione" della sentenza d'appello, lamentando, tra l'altro, il riconoscimento - da parte dei giudici leccesi - di profili di responsabilità nei confronti di un soggetto, di fatto, privo di ogni potere gestorio o economico, lo stesso Masillo, per l'appunto. Il sostituto procuratore generale, Domenico Seccia, aveva chiesto di dichiarare inammissibile tale ricorso. I giudici della Cassazione sono stati d'accordo con quest'ultimo.