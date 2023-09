Discarica abusiva ed erbacce all'imbocco della pista ciclabile: scempio in città

BRINDISI – L’imbocco della pista ciclabile è diventato una discarica abusiva. Chissà da quanto va avanti lo scempio che si consuma sulla strada che costeggia Canale Patri, là dove ha inizio il percorso per bici e pedoni che poi prosegue costeggiando la complanare che collega il rione Sant’Angelo al Bozzano, va ancora avanti fino al cosiddetto incrocio della morte e raggiunge la strada dei Pittachi, dove l’accesso alla ciclabile è sbarrato dal cantiere dello shuttle per l’aeroporto.

Ma è di fatto inaccessibile anche il versante opposto della pista, che parte appunto da strada per Patri. Come si vede nelle foto a corredo dell'articolo (scattate la sera di sabato 16 settembre), le mattonelle sono ricoperte dagli scarti di un cantiere edile. Intonaci e calcinacci sono disseminati nel raggio di metri. Si presume provengano da un immobile in fase di ristrutturazione.

Lo lascia pensare anche la presenza di un climatizzatore split abbandonato fra le erbacce insieme a delle canaline. Qualche metro più avanti, ci sono i segni di un incendio appiccato ai rifiuti. Anche dopo aver superato questi ostacoli, bisognerebbe fare i conti con canneti e vegetazione che invadono quasi in toto il tracciato.

La pista, insomma, è ai limiti dell’impraticabilità. La situazione va avanti presumibilmente da tempo, poiché un tale scenario di incuria e di degrado non può maturare nell’arco di pochi giorni. Occorre intervenire per ripristinare un briciolo di decoro.