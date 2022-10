Ragazza di 15 anni morta all'ospedale Perrino: il Pm dispone l'autopsia

BRINDISI – Sarà effettuata l’autopsia sul corpo della 15enne di Brindisi morta la sera di giovedì (27 ottobre) presso il reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Perrino di Brindisi. Giovedì prossimo (3 novembre), presso gli uffici della Procura di Brindisi, sarà conferito l'incarico per l’esame autoptico a un medico legale. Il pm Mauron Gallone ha aperto un’inchiesta a seguito di una denuncia sporta dai familiari della minorenne, intenzionati a far luce sulle cause del decesso. Al momento non vi sono persone iscritte sul registro degli indagati.

Sulla base di quanto appreso finora, la ragazza è stata portata lo scorso 20 ottobre presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, in preda a forti mal di testa. Poche ore dopo è stata dimessa. Nelle ore successive, però, ancora afflitta da dolori persistenti, la 15enne è dovuta tornare in Pronto Soccorso. Ne è scaturito un ricovero in Pediatria, seguito dal trasferimento in Neurochirurgia, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Poi il ricovero in Terapia intensiva, dove purtroppo, 48 ore dopo, le sue condizioni si sono aggravate fino al drammatico epilogo.

I poliziotti si sono recati in ospedale poco dopo il decesso, per il sequestro della cartella clinica. L'ipotesi è che la 15enne sia stata colpita da un ascesso cerebrale, ma sarà l'autopsia, con ogni probabilità, a sciogliere ogni dubbio.