Diventa mamma per la prima volta a 58 anni: il parto al Perrino

BRINDISI - Ha partorito la sua prima figlia all'età di 58 anni. Il parto è avvenuto nell'ospedale Perrino di Brindisi, nel reparto di Ostetricia e ginecologia. Non capita tutti i giorni, vista l'età della neo mamma, originaria di Ostuni. "La donna e la neonata sono in buone condizioni", ha confermato il primario del reparto Paolo Amoruso, che ha seguito l'intero periodo di gravidanza, come riferisce l'Ansa.

Non è la prima volta al Perrino che partorisce una ultra cinquantenne: due anni fa partorì una donna di 56 anni. "Quello delle ultime ore è un evento ancora più unico - prosegue il primario Amoruso - se pensiamo che si tratta di una paziente di 58 anni. Ed è andato tutto davvero bene". Il primario è soddisfatto, poiché la gravidanza è stata portata avanti sino al nono mese "nel miglior modo possibile".

Spiega sempre Amoruso, citato dall'Ansa: "Noi siamo un reparto di secondo livello, per cui abituato ad avere bambini anche più piccoli, questa neonata è assolutamente in accordo con l'epoca gestazionale". La bambina si chiama Ilaria e pesa circa 2,3 chilogrammi. La neo mamma e la piccola, a giorni, potranno ritornare a casa. Ad attenderli il neo papà, di 63 anni.