Presunti rapinatori incastrati da mozziconi di sigaretta: scattano gli arresti

CEGLIE MESSAPICA – Grave errore farsi una fumata sulla scena del crimine. I mozziconi di sigaretta recuperati dai carabinieri hanno incastrato i presunti autori di una rapina in tabaccheria perpetrata nei mesi scorsi a Ceglie Messapica. Dna e telecamere sono stati determinanti nelle indagini sfociante nell’arresto di due persone che oggi (venerdì 26 aprile) sono state raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Brindisi, su richiesta della locale Procura. Le indagini sono state condotte dai militari della compagnia di San Vito dei Normanni.

I rapinatori erano armati di pistola. Uno dei due puntò l’arma contro la titolare dell’attività, impossessandosi del denaro custodito in cassa, per un importo pari a circa 1700 euro. Il complice ripulì gli espositori, trafugando 60 pacchetti di sigarette e 465 biglietti gratta e vinci, per poi riporti in una busta di plastica. Entrambi fuggirono a bordo di un’auto condotta da un complice.

I carabinieri acquisirono le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza della tabaccheria e delle zone limitrofe. Inoltre prelevarono alcuni monconi di sigaretta rinvenuti nei pressi del negozio. Da tali reperti sono state ricavate tracce di Dna compatibili con uno degli indagati. Tutti e due (uno recluso presso la casa circondariale di Brindisi, l’altro nello stesso carcere in cui era già detenuto per altra causa) sono accusati di rapina aggravata e porto abusivo di arma.

