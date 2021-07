Ai domiciliari ferma un passante, lo porta in casa sua e gli sottrae 15 euro: arrestato

Un 26enne di Cellino San Marco residente a Lecce è stato arrestato dalla polizia per rapina

CELLINO SAN MARCO – Un 26enne di Cellino San Marco residente a Lecce, Andrea Taurino, è stato arrestato dagli agenti della Questura di Lecce per rapina. Lo stesso era ai domiciliari per tentata estorsione, reato commesso il 20 luglio scorso quando tentò di sottrarre 20 euro a automobilista che si era fermato sulle strisce pedonali per farlo passare.

L’ultimo episodio che lo vede protagonista risale alla notte scorsa. Da quanto ricostruito dagli agenti della Questura di Lecce, "Il 26enne affacciatosi sull’uscio della propria abitazione, ha strattonato con forza un 33enne leccese che camminava sul marciapiede lì davanti e lo ha costretto ad entrare in casa sua, dove, usando violenza, gli ha sottratto il borsello con all’interno la somma di 15 euro, somma appena incassata quale corrispettivo della prestazione lavorativa effettuata presso un esercizio pubblico".

"Taurino, nonostante l’uomo lo implorasse di restituirgli il denaro, se ne è imposessato. A quel punto il malcapitato è riuscito a guadagnare la fuga aprendo velocemente la porta di ingresso dell’abitazione e componendo immediatamente il 113. Gli agenti intervenuti, conoscendo perfettamente il rapinatore, hanno operato l’arresto in flagranza di reato per rapina, sottoponendolo nuovamente agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria".