A processo per l'omicidio di un commerciante: ottiene i domiciliari

OSTUNI – Lascia il carcere e torna a casa in regime di domiciliari l’ostunese Domenico Germano Moro, condannato in primo grado a 22 anni di reclusione per l’omicidio del commerciante Giuseppe Maldarella e in attesa del giudizio di secondo grado. La corte d’assise d’appello ha accolto l’istanza formulata dal legale del 49enne, l’avvocato Francesca Conte.

L’uomo risponde del delitto avvenuto la sera del 13 luglio 2019 nel centro della Citta bianca, insieme alla moglie Cinzia D’Amico e al figlio 22enne Lorenzo Moro. Quest’ultimo, difeso dall’avvocato Mario Guagliani, è stato condannato all’ergastolo al termine del processo di primo grado celebrato presso il tribunale di Brindisi. Alla madre, difesa da Ladislao Massari, fu invece inflitta la stessa pena (22 anni) del marito.

Lo scorso 12 febbraio, il procuratore generale della Corte d’appello di Lecce, Antonio Maruccia, accogliendo l’appello del pm, ha chiesto l’ergastolo nei confronti di padre, madre e figlio. La prossima udienza si svolgerà il 20 aprile, quando sono previste le discussioni della difesa.

Maldarella fu ucciso al culmine di un litigio fra due famiglie scaturito da una relazione fra Lorenzo Moro e la figlia del commerciante. La vittima fu colpita più volte con un’arma da taglio. Accadde in via D’Azeglio, una stradina della Città Bianca. Gravemente ferito, il 44enne riuscì a raggiungere la propria auto, ma poco dopo perse conoscenza. Il veicolo si fermò all’incrocio fra via Fogazzaro e corso Garibaldi, dove Maldarella fu soccorso dal 118, ma per lui non ci fu nulla da fare. Le indagini sono state condotte dai poliziotti del commissariato di Ostuni e dai colleghi della Squadra Mobile di Brindisi.

Per quanto riguarda le parti civili, l'avvocato Giuliano Calabrese rappresenta la moglie e due figli di Maldarella, mentre l'avvocato Delia Quaranta assiste la figlia e altri parenti della vittima.