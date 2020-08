Ai domiciliari tenta furto notturno in panificio: scoperto e denunciato

BRINDISI - Un 33enne di Brindisi, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato denunciato per tentato furto. Nella notte del 15 giugno scorso si è introdotto in un panificio della città ma l'entrata in funzione del sistema di allarme lo ha messo in fuga. La scena è stata immortalata dalle telecamere i cui fotogrammi sono stati visionati dai carabinieri della stazione Brindisi Centro, intervenuti subito dopo il furto.

