Donna accoltellata a Martina Franca: auto dell'aggressore trovata nel Brindisino

CISTERNINO - E' stata rinvenuta in agro di Cisternino l'auto con cui è fuggito l'uomo che oggi, domenica 15 ottobre 2023, ha aggredito a coltellate una donna nel centro abitato di Martina Franca (Taranto). La vittima, 48enne originaria di Cisternino ma residente a Martina, è stata trasportata in codice rosso presso l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sulle tracce dell'aggressore, i carabinieri. La vettura, abbandonata, si trovava - stando a quanto si apprende - in contrada Sisto, agro cistranese al confine con Locorotondo (Bari).

Stando alle prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata aggredita in seguito a una lite con un uomo, avvenuta in via Elio Vittorini, a Martina Franca. L'uomo avrebbe colpito con diverse coltellate la vittima. Le urla di quest'ultima hanno fatto accorrere diversi passanti, che hanno allertato il 118 e i carabinieri. L'uomo si è dato alla fuga, mentre la donna - come detto - è stata trasportata in ambulanza a Taranto. E' stata colpita al collo e al torace. I militari della compagnia di Martina Franca hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti in zona, oltre ad alcune testimonianze.