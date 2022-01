Donna si allontana da casa e fa perdere le proprie tracce: ricerche in corso

MESAGNE - I carabinieri della stazione di Mesagne e i colleghi dei paesi vicini sono impegnati nelle ricerche di una donna di 66 anni, Angela Trenta, di cui si sono perse le tracce nella mattinata di oggi, sabato 15 gennaio. Stando alle informazioni raccolte la donna ieri è rimasta coinvolta in un incidente a Oria, poi è stata portata al Pronto soccorso dell'ospedale di Francavilla Fontana ma nella tarda serata avrebbe chiesto di essere dimessa. Un parente l'avrebbe accompagnata a casa.

In mattinata, però, di lei nessuna traccia. I vicini e i parenti hanno bussato alla porta della sua abitazione non trovando risposta. Quando sono riusciti a entrare in casa hanno scoperto che la 66enne era sparita. Il telefono, la borsa e gli effetti personali erano tutti a casa. Da quanto appreso si sarebbe allontanata senza la sua auto. Abita in un condominio di via Alcide De Gasperi al quartiere Seta. Una vicina di casa ha subito lanciato un appello su Facebook chiedendo la collaborazione dei cittadini: "Potrebbe essere in stato confusionale a seguito di un incidente avuto ieri pomeriggio. Se qualcuno l'avesse vista o riconosciuta, può avvertire i carabinieri della stazione di Mesagne". Nelle ore successive è stata formalizzata regolare denuncia. I carabinieri hanno avviato le indagini chiedendo anche l'ausilio dei vigili del fuoco. Al momento in cui scriviamo le ricerche sono in corso.