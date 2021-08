Donna incinta folgorata in bagno: lei grave, neonato sopravvive al parto

MESAGNE – Una donna in dolce attesa è rimasta folgorata mentre faceva la doccia. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi (giovedì 26 agosto) in un’abitazione nella periferia di Mesagne. Trasportata in codice rosso presso l’ospedale Perrino di Brindisi, la malcapitata è ricoverata in prognosi riservata. Il piccolo, fatto nascere con un parto cesareo dal personale del reparto di Ginecologia e Ostetricia, sembra che non corra pericolo di vita.

Al momento dell'incidente domestico anche il marito si trovava all’interno dell’appartamento. Immediatamente sono stati attivati i soccorsi. La donna, di 42 anni, è stata caricata a bordo di un’ambulanza del 118 e trasportata presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Sul posto, per gli accertamenti del caso, si sono recati i poliziotti del commissariato di Mesagne. E’ da appurare l’origine della dispersione di corrente.