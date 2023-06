Donna muore cadendo dal quarto piano. La polizia non esclude il gesto volontario

Le evidenze sembrano portare verso l'ipotesi, più che propabile, del gesto estremo. Alle 8 di questa mattina (sabato 24 giugno 2023) le Volanti della Questura di Lecce sono intervenute in viale della Libertà, nel capoluogo salentino. Una donna - aveva 40 anni ed era originaria di Oria, ma viveva da tempo a Lecce - è morta dopo una caduta dal quarto piano, dal balcone dell'appartamento della palazzina in cui viveva.

La zona è molto frequentata, anche a quell'ora. Alla scena hanno assistito diverse persone. Che hanno anche allertato il 118. I sanitari, giunti sul posto, hanno chiamato la polizia. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per entrare nell'appartamento occupato dalla donna. Lo stesso si presentava in ordine, sostanzialmente. Questo e altre evidenze, dunque, fanno propendere gli investigatori verso l'ipotesi del gesto estremo.

A questo punto, è utile spiegare che esistono alcuni servizi e numeri telefonici adatti. Se si ha bisogno di aiuto, o si conosce qualcuno che ha necessità di aiuto, è bene sapere che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. E' anche possibile contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22). Anche il 118 si occupa, oltre che di emergenza medica, anche di quella psichiatrica. Esistono altri numeri utili, per situazioni di pericolo differenti, come il 19696 (il Telefono azzurro, per adolescenti) o il 1522 (il Telefono rosa, per donne vittime di violenza).