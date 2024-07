Tragedia in un condominio: ragazza precipita in un vano ascensore e muore

FASANO – Una 26enne ha perso la vita dopo essere precipitata nel vano ascensore. Il dramma si è verificato alle prime luci di oggi (lunedì 1 luglio) in un condominio situato in via Saragat 170, con ingresso anche in via Piave. a Fasano. La giovane, in circostanze da chiarire, è caduta dal quarto piano, andando a finire sul tetto della cabina dell’ascensore, che era fermo al primo piano. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Fasano e i carabinieri. Il corpo della ragazza non è ancora stato recuperato.

Con ogni probabilità la porta dell'ascensore al pianerottolo al quarto piano si è aperta, nonostante non ci fosse la cabina. Poi la caduta fatale.

Seguono aggiornamenti