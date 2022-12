Muore a 41 anni dopo aver dato alla luce due gemelli: dramma in ospedale

E’ morta all’età di 41 anni, dopo aver dato alla luce due gemelli. E’ un dramma straziante quello che si è verificato stamattina (giovedì 22 dicembre) presso l’ospedale Perrino di Brindisi, dove ha perso la vita un’insegnante residente a Pezze di Greco, frazione di Fasano. Da quanto si apprende dall’Asl Brindisi, la 41enne, “in stato di gravidanza gemellare pretermine, è arrivata in ospedale con il 118 nella mattina di sabato 17 dicembre, già in condizioni critiche”.

“Il quadro era di eclampsia – si legge nella nota dell’azienda sanitaria - distacco di placenta e rottura delle membrane”. A quel punto “la paziente è stata operata d'urgenza: in corso di taglio cesareo presentava coagulazione intravascolare disseminata (Cid) e atonia uterina”. “Sono state messe in atto - chiarisce ancora l’azienda sanitaria - tutte le procedure mediche, chirurgiche e di terapia intensiva previste nel trattamento di questi gravissimi casi. I neonati sono attualmente ricoverati in Utin”.

La donna lascia il marito, ristoratore, e un’altra figlia. Il padre è stato un noto insegnante dell’istituto alberghiero di Fasano. La notizia del dramma ha sconvolto la comunità fasanese.