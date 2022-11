I vicini non la vedevano da una settimana: trovata priva di vita in casa

BRINDISI – Il vicino non la vedeva da una settimana. Per questo ha lanciato l’allarme. Il corpo privo di vita della 72enne M.M., originaria della provincia di Siena, è stato trovato stamattina (martedì 8 novembre) ma il decesso risale con ogni probabilità a qualche giorno fa. Il dramma della solitudine si è consumato in un appartamento al quarto e ultimo piano di una palazzina situata in via Rossini, a Tuturano, frazione di Brindisi.

Le forze dell’ordine e i soccorritori sono stati allertati intorno alle ore 11 di oggi. Sul posto si sono recati i poliziotti della Sezione volanti, il personale del 118 e i vigili del fuoco. Quest’ultimi hanno forzato la porta di ingresso. La macabra scoperta è stata fatta nella stanza da letto. Il corpo privo di vita della 72enne giaceva sul pavimento.

Da quanto appurato dal medico legale, non vi sono dubbi sul fatto che la morte sia dovuta a cause naturali. Il pm di turno del tribunale di Brindisi ha quindi lasciato la salma a disposizione dei familiari. Al momento, però, pare non sia stato rintracciato alcun parente. La donna conduceva un’esistenza riservata. Il compagno con cui conviveva sarebbe deceduto circa un anno fa. Il cadavere è stato trasferito presso l’obitorio del cimitero di Brindisi.