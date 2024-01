Brindisina trovata morta in casa a Trento: su letto e pavimento macchie di sangue

TORCHIAROLO - E' originaria di Torchiarolo Maria Antonietta Panico, la 42enne trovata morta in casa a Trento nella mattinata di oggi, mercoledì 17 gennaio. A fare la tragica scoperta l'ex marito, allertato dalla figlia 16enne che non riusciva a mettersi in contatto con lei. Il corpo senza vita era riverso sul letto dove c'era anche del sangue, macchie ematiche sono state trovate anche sul pavimento. Stando ai primi accertamenti medico-legali non risultano evidenti segni di ferite e bisognerà attendere l'autopsia per capire le cause del decesso.Tutte le ipotesi sono al vaglio dei carabinieri, che indagano, e non è escluso che si tratti di un femminicidio. A quanto pare l'ex compagno (non il marito) era destinatario di un divieto di avvicinamento e da quanto si apprende al momento risulta irreperibile. Inoltre la donna in alcune occasioni si sarebbe recata al pronto soccorso per "contusioni facciali".

Stando ai primi accertamenti è morta da almeno due giorni. La pm, Patrizia Foiera, che coordina le indagini, sta interrogando più persone tra parenti e amici. La scientifica sta passando al setaccio l'appartamento alla ricerca di elementi biologici utili alle indagini.

La tragica notizia nell'arco di poche ore ha raggiunto la comunità di Torchiarolo, dove vivono i genitori, Rosario e Maria Galeana entrambi 74enni, e il fratello Lucio 47 anni. Il 21 gennaio prossimo Maria Antonietta avrebbe compiuto 43 anni. Diplomata al "Valzani" di San Pietro Vernotico nel 2001, dal 2003 si era trasferita a Trento mantenendo comunque i legami con la sua terra d'origine, sua figlia trascorreva tutte le estati dai nonni, a Lendinuso marina di Torchiarolo. A Trento era conosciuta anche per il suo impegno politico.

Le parole del Pm: "Figlia sotto choc"

Da quarto riporta TrentoToday: "Il medico legale ha riferito che non ci sono apparenti ferite da taglio e che solo dopo l'autopsia si potrà sapere se si tratta di omicidio o di morte dovuta a malore". Lo dice il procuratore di Trento Sandro Raimondi. La vittima aveva una figlia di 16 anni che vive col padre. "La ragazza è ora sotto choc" conclude il procuratore. Il pm ha anche confermato che si stanno esaminando i tabulati per verificare se ci sono messaggi o telefonate di interesse investigativo.

Chi era Maria Antonietta Panico: "Dava una grande mano in politica"

Sempre secondo quanto riporta TrentoToday, Maria Antonietta Panico aveva scelto Trento per vivere e proprio nel capoluogo trentino aveva anche deciso di fare politica: alle Provinciali del 2018 era stata candidata con l’Udc a sostegno di quello che sarebbe poi stato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti. Due anni dopo si è candidata con la lista Civica a sostegno di Andrea Merler.

Proprio il capolista dell’Udc nel 2018, Giacomo Bezzi, direttamente a TrentoToday, ha detto: “Ho saputo da poco la notizia, mi dispiace davvero tanto. Conoscevo Maria Antonietta sotto l’aspetto politico, mi ha dato una mano con le elezioni. Ricordo che è venuta a trovarmi più volte in val di Sole, sia con l’ex marito che con l’attuale compagno. Sono in attesa anche io di capire che cosa sia effettivamente successo”.

Maria Antonietta era diplomata in ragioneria e aveva lavorato come cameriera prima all’Hotel Mondial a Pinarella di Cervia, nel ravennate, passando poi in Trentino come cameriera di sala all’Hotel Efigenia di Torbole, barista al Caffè Italia di Trento e poi altre attività sia nella ristorazione che nel commercio, sempre in provincia di Trento. Dal 2007 l’ingresso nei patronati, prima come direttrice di Caf, nel 2015 direttrice provinciale di Patronato e dal 2018 direttrice provinciale U.Di.Con (Unione per la difesa dei consumatori).