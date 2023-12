Dopo il blitz con 14 arresti, in tre restano in silenzio davanti alla giudice

Sono durati pochi minuti gli interrogatori di garanzia dei tre arrestati finiti nell’operazione eseguita tre giorni fa dalla squadra mobile: il tempo necessario a formalizzare la loro decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere.

In particolare, nel confronto con la giudice Barbara Nestore del tribunale di Brindisi (disposto per rogatoria) sono rimasti in silenzio: Massimiliano Renna, 49enne di Trepuzzi, difeso dall’avvocato Giovanni Liaci; Massimiliano De Marco, 52enne di San Pietro Vernotico, con l’avvocato Ladislao Massari; Luigi Giordano, 52enne di San Pietro Vernotico, assistito dall’avvocato Giuseppe Guastella.

La stessa scelta era stata fatta nella giornata di ieri dagli altri undici arrestati coinvolti nell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia che ha smantellato due gruppi attivi, in sinergia tra loro, al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, uno a San Pietro Vernotico, l’altro a Trepuzzi.

Stiamo parlando di: Salvatore Perrone, il 57enne di Trepuzzi ritenuto “collante” tra le due organizzazioni; Carlo Coviello, il 46enne di Trepuzzi, considerato “braccio destro” del primo; Alessio Catania, 39enne di Trepuzzi; Luana Perrone, 39enne di Trepuzzi; Stefano Elia, 48enne residente a Casalabate (marina di Trepuzzi e Squinzano); Marcella Mercuri, 47enne di Sannicola. Tutti difesi dall’avvocato Salvatore Rollo. E ancora: Vincenzo Catalano, 44enne di Trepuzzi, Raffaele Pietanza, 42enne di San Pietro Vernotico e Cesare Sorio (detto Alberto), 36enne di San Pietro Vernotico, assistiti dall’avvocato Ladislao Massari; Antonio Monticelli, 45enne di Campi Salentina, con l’avvocato Tobia Caputo; Giovanni Caputo, 41enne di San Pietro Vernotico, difeso dall’avvocato Francesco Cascione.

Altre undici persone risultano invece indagate a piede libero nell'ambito dello stesso procedimento (i cui dettagli sono stati forniti in precedenti articoli).

Tra le accuse sostenute dalla sostituta procuratrice della Dda Carmen Ruggiero (titolare del fascicolo) e per le quali era stato chiesto l’arresto c’è anche l’associazione mafiosa. Tuttavia, questo reato non ha retto dinanzi al giudice Sergio Tosi, firmatario dell’ordinanza, secondo il quale “sono carenti gli elementi idonei a attestare un più vasto programma e l'utilizzo del metodo mafioso, con estrinsecazione della capacità di intimidazione, produttiva di corrispondente assoggettamento e omertà". Per il gip, inoltre, anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sarebbero di per sé assolutamente generiche e comunque riferite a un’epoca precedente a quella in contestazione.

Valutazioni differenti dunque, ma che di fatto non hanno inciso nella decisione finale del giudice di applicare comunque il carcere ai 14 indagati, in ragione del riconoscimento dell’esistenza di un’associazione a delinquere dedita al narcotraffico.