Dopo lite con ferimento chiuso un bar. Era stato aperto senza permessi

BRINDISI - "Cessazione immediata dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" per un bar del centro storico di Brindisi: era stato aperto senza le dovute autorizzazioni. ll provvedimento è stato seguito dal personale della Squadra amministrativa della Divisione polizia amministrativa e sicurezza della Questura di Brindisi in seguito ad alcuni controlli operati dopo una lite con ferimento scoppiata all'interno del locale.

Nei giorni precedenti, infatti, gli agenti della Sezione volanti erano intervenuti nel bar in questione a seguito di numerose segnalazioni pervenute alla centrale operativa circa una lite tra più persone. Al loro arrivo sul posto c'era un cittadino straniero (residente in città e in possesso di regolare permesso di soggiorno) con ferite alla schiena e a un polso. Dai primi accertamenti era emerso che poco prima era scoppiato un diverbio tra il ferito e un suo connazionale, titolare del bar all’interno del quale era stata organizzata una festa. Gli animi si erano scaldati anche a causa di assunzione di bevande alcoliche.

Nei giorni successivi in Questura è giunto un esposto da parte di numerosi residenti della zona che lamentavano e manifestavano forte preoccupazione per l’accaduto all’interno e nelle aree limitrofe al locale, nonché per la costante presenza di numerosi avventori che sostavano per l’intera nottata ascoltando musica ad alto volume.

A seguito dell’intervento operato da personale della Sezione Volanti e del successivo esposto dei residenti del quartiere, sono stati avviati approfonditi accertamenti da parte della Squadra amministrativa della divisione Polizia amministrativa e sicurezza della Questura di Brindisi unitamente a personale della Asl Sian che hanno permesso di accertare l’assenza assoluta di autorizzazioni. L'esercizio commerciale operava sia in assenza di Scia che di autorizzazioni sanitarie.

Pertanto dopo le dovute verifiche la Squadra amministrativa della Divisione Pas ha elevato contestazione di illecito amministrativo per il titolare del bar e contestualmente ha notificato un provvedimento di cessazione immediata dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Con specifiche ordinanze del Questore di Brindisi, Annino Gargano, sono stati predisposti mirati servizi congiunti anche con il concorso delle altre forze dell’ordine, al fine di verificare l’osservanza dei provvedimenti amministrativi adottati.