Bandito solitario assalta edicola: due colpi in meno di due settimane

BRINDISI – La prima volta era da sola con la figlioletta. La seconda, stava servendo alcuni studenti. Due furti con destrezza in meno di due settimane sono stati subiti dalla titolare dell’edicola “L’Ideario”; situata in via Verona, al rione Santa Chiara. Ad agire sempre lo stesso individuo: un ragazzo di circa 25 anni con accento brindisino.

Il primo furto

La prima incursione risale alla sera di sabato 12 novembre. L’uomo, con il volto coperto da una mascherina chirurgica, è entrato all’interno dell’attività commerciale, si è diretto dietro al bancone e ha prelevato le banconote contenute all’interno del registratore di cassa, per un importo pari a 500 euro. Dopo di che si è dileguato a piedi. La commerciante, impensierita innazi tutto per la bambina, non ha opposto alcuna resistenza.

Il secondo furto

Nella giornata di ieri (lunedì 21 novembre) il malfattore ha cambiato orario. Il furto è stato infatti perpetrato intorno alle ore 8. All’interno dell’edicola si trovavano alcuni studenti delle scuole superiori della zona. Il ladro, sempre con volto coperto da mascherina e cappuccio di una felpa, è entrato rivolgendosi così ai ragazzi: “Se non vi muovete, non vi succede nulla”. Poi la solita sortita dietro al bancone. Stavolta nel registratore di cassa si trovavano circa 100 euro. Insoddisfatto del bottino, il giovane si è impossessato anche di alcuni gratta e vinci. Poi è fuggito a piedi.

Forze dell'ordine al lavoro

L’esercente, in entrambi i casi, ha subito avvertito le forze dell’ordine. La prima volta sono intervenuti i carabinieri. La seconda, i poliziotti. Si indaga per identificare l’autore dei due raid.