Dramma della solitudine, donna trovata morta in casa: corpo in decomposizione

SAN PIETRO VERNOTICO - Dramma della solitudine a San Pietro Vernotico. Una donna di 57 anni è stata trovata morta in casa dai vigili del fuoco, chiamati per entrare nell’appartamento (al primo piano di una palazzina) chiuso a chiave dall'interno. Era nel suo letto e stando alle prime informazioni era deceduta da più di una settimana. Nessuno si era accorto della sua assenza. Si tratta delle palazzine di via Pier Giovanni Rizzo. La donna era assistita dalla Caritas e sarebbe stato proprio uno dei volontari oggi a lasciare l’allarme quando suonando al campanello di casa sua non ha ricevuto risposta.

Sul posto si sono recati i sanitari del 118, i carabinieri e una pattuglia della Polizia locale ma per entrare nell’appartamento si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri sono giunti a sirene spiegate dal comando provinciale di Brindisi, sono entrati in casa passando dal balconcino che si affaccia su via Sardegna, hanno dovuto rompere la vetrata di ingresso. Purtroppo, però, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Era morta da diversi giorni, il corpo era in decomposizione. Sul posto successivamente è giunto un medico del 118 che ne ha constatato il decesso. La donna pur vivendo in una palazzina pare non avesse grossi rapporti con i vicini, trascorreva giorni da sola in casa e per questo nessuno si sarebbe preoccupato della sua assenza. Non aveva parenti a San Pietro. Nella palazzina da qualche giorno si sentiva un odore nauseabondo, ma ma nessuno stava immaginando che in uno degli appartamenti c’era una persona deceduta da giorni e giorni.