Droga e un arsenale alle porte del rione Sant'Elia: assolto Raffaele Brandi

BRINDISI – Non è stato in alcun modo dimostrato che droga e armi appartenessero a lui. Il 68enne Giuseppe Raffaele Brandi, nome di spicco della criminalità brindisina, già condannato per associazione mafiosa, oggi è stato assolto dai reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illecita di armi da fuoco e munizioni. La sentenza è stata emessa dal collegio giudicante presieduto da Tea Verderosa (a latere Adriano Zullo e Anna Guidone). Il pm della Dda di Lecce, Alberto Santacatterina, aveva chiesto una condanna a otto anni di reclusione. All’imputato, difeso dagli avvocati Mario Guagliani e Gianvito Lillo, era contestata anche l’aggravante del metodo mafioso. Inizialmente sia per la droga che per le armi. Poi solo per le armi.

La vicenda ha inizio nel dicembre 2016, quando i carabinieri fecero un maxi sequestro di droga, armi e munizioni in un terreno in contrada Muscia, alle porte del rione Sant’Elia, adiacente a una proprietà della famiglia Brandi. La scoperta fu fatta dopo aver monitorato movimenti e ascoltato intercettazioni ambientali nell’ambito di un’inchiesta (alla quale la famiglia Brandi era del tutto estranea) su un traffico di droga da Torino a Brindisi, sfociata poi nel blitz Last Travel, nell’ottobre 2016.

I carabinieri sequestrarono: 13 chilogrammi di marijuana; 61 detonatori con miccia d'innesco; un cannocchiale di precisione; una pistola "Beretta" calibro 7.65, denunciata quale oggetto di furto il 23 settembre 2014 presso la stazione dei carabinieri di Carovigno; una pistola "Smith & Wesson" calibro 38 con matricola abrasa.

E ancora: un fucile "Benelli" calibro 12, risultato oggetto di furto denunciato il 25 settembre 2014 presso la stazione dei carabinieri di Latiano; una pistola "Beretta" calibro 6.35; denunciata oggetto di furto il 16 luglio 2013 presso la stazione dei carabinieri di Carovigno; una pistola calibro 6.35 con matricola abrasa; una carabina "Winchester" cal. 270 senza matricola; 1072 cartucce calibro 12, 12 munizioni calibro 6.35, 36 munizioni calibro 270 win, 34 munizioni cal. 9, 164 munizioni cal. 7.65, 79 munizioni calibro 38 special.

Raffaele Brandi fu arrestato in flagranza. Per gli stessi reati furono sottoposti a indagine anche un fratello del 68enne e un altro individuo. Entrambi sono stati assolti nel settembre 2022, in abbreviato, mentre Raffaele è stato giudicato con rito ordinario.

L’aspetto centrale della vicenda è che nel terreno della famiglia Brandi non è stato trovato nulla di illecito. Da una perizia effettuata da un consulente tecnico si è appurato infatti che il materiale sequestrato si trovava interamente in un terreno di cui non si conosce il proprietario. Il processo, insomma, non ha portato a conclusioni certe sulla titolarità di droga, armi e munizioni.

Da qui l’assoluzione di Raffaele Brandi, che tuttavia sta scontando in regime di domiciliari una condanna per altri fatti.