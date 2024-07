Droga nella comunità per minori: dodici condanne e otto assoluzioni

FRANCAVILLA FONTANA – Dodici condanne e otto assoluzioni. Si è concluso così il rito abbreviato del processo scaturito dall’operazione dei carabinieri di Francavilla Fontana il 26 maggio del 2023 che smantellò un traffico di droga nella città Degli Imperiali e in alcune zone limitrofe. Le sostanze stupefacenti sarebbero circolate anche all'interno di una comunità per minori, con il beneplacito di un educatore (il cui nome è estraneo a questo processo).

La pm della Direzione distrettuale antimafia di Lecce, Carmen Ruggiero, per i 12 imputati che hanno optato per il rito abbreviato aveva chiesto 120 anni di carcere. Le condanne emesse dalla gup del tribunale di Lecce Anna Paola Capano: Cosimo Ammaturo, 31 anni di Francavilla Fontana, sette anni e due mesi di carcere (erano stati chiesti 10 anni) oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. Marco Balestra, 26 anni di Francavilla Fontana, due anni e otto mesi di carcere più 8mila euro di multa e pagamento spese processuali (erano stati chiesti cinque anni); Cosimo Candita, 26 anni di Francavilla Fontana, due anni e sei mesi di reclusione più 8mila euro di multa e pagamento spese processuali (la richiesta era di cinque anni).

Giuseppe Candita, 26 anni di Francavilla Fontana, 14 anni e due mesi di carcere oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare (erano stati richiesti 18 anni e sei mesi); Mario Candita, 58 anni di Francavilla Fontana, un anno e quattro mesi di reclusione e 4mila euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare (la richiesta era di 12 anni).

Lorenzo Chionna, 28 anni di Francavilla Fontana, condannato a sette anni e sei mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare (erano stati chiesti 12 anni). Stefano Conte, 27 anni di Oria, quattro anni e due mesi di reclusione più 18mila euro di multa e pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare (l’accusa aveva chiesto dieci anni); Daniele Di Palmo, 35 anni di Francavilla Fontana condannato a dieci anni e due mesi di carcere e pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare (la richiesta era di 14 anni e tre mesi).

Alessia Letizia, 24 anni di Francavilla Fontana, quattro anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali (erano stati chiesti otto anni); Antonio Ribezzo, 27 anni di Francavilla Fontana, quattro anni e otto mesi di reclusione più 20mila euro di multa e pagamento delle spese processuali (la richiesta era di cinque anni).

Pietro Ruggiero, 27 anni di Francavilla Fontana, a quattro anni e dieci mesi di reclusione più 20mila euro di multa e pagamento delle spese processuali (la richiesta era di otto anni e quattro mesi); Giosuè Siena, 32 anni di Francavilla Fontana, condannato a dieci anni e dieci mesi di reclusione e pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare (richiesta: 11 anni e quattro mesi).

Assoluzione in riferimento solo ad alcuni capi d'imputazione per Giuseppe Ammaturo, Giuseppe e Mario Candita, Lorenzo Chionna, Stefano Conte, Daniele Di Palmo, Alessia Letizia e Pietro Ruggiero. Entro 90 giorni verranno depositate le motivazioni.

Il collegio difensivo è composto da: Domenico Attanasi, Dario Budano, Mariangela Calò, Giada Pantaleo, Daniela D'Amuri, Giancarlo Camassa, Pasquale Annicchiarico, Michele Fino, Donato Manelli e Ladislao Massari.

A nove imputati era stato contestato il reato associativo. Giuseppe Candita è ritenuto "organizzatore, capo e finanziatore" del presunto sodalizio. Daniele Di Palmo per gli inquirenti sarebbe stato il fornitore dei tre tipi di stupefacenti trattati, cioè hashish, marijuana e cocaina. Per comunicare venivano utilizzate note applicazioni di messaggistica istantanea. Nelle conversazioni si alternano termini espliciti per indicare lo stupefacente ("erba", "fumo", "bamba") a termini evocativi: la cocaina a volte era definita "batistuta". Come già accennato, un aspetto "singolare" è la presenza di droghe in una comunità per minori. Tra i dieci arrestati figurava anche un minorenne all'epoca dei fatti contestati. Si tratta del 22enne A.G., di Latiano (della sua posizione se ne occupa il Tribunale per i minorenni di Lecce). Il ragazzo all'epoca era ospite di una nota comunità educativa destinata ai minorenni. La sostanza stupefacente sarebbe stata ceduta ad altri ragazzi ospiti della comunità e a un educatore della stessa.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui