Hascisc e formaggio all'interno del frigorifero: arrestata una giovane brindisina

BRINDISI – Parte della droga è stata trovata in una confezione di formaggio, all’interno del frigorifero. L’insolito nascondiglio è stato scelto da una brindisina di 26 anni che ieri (mercoledì 6 marzo) è stata arrestata in flagranza di reato dai poliziotti della Squadra Mobile. La giovane è accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti si sono recati presso la sua abitazione. Nel corso della perquisizione domiciliari sono stati rinvenuti 250 grammi di hascisc. Una parte di questi, appunto, si trovava nella confezione di formaggio. I poliziotti hanno inoltre rinvenuto e sequestrato tre microtelefoni, due droni, due macchine per sottovuoto, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento. La proprietaria, vistasi scoperta, ha consegnato ai poliziotti ulteriori due involucri in cellophane trasparente nascosti nell’armadio.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno, la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la sua residenza.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.