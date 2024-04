Operazione anti spaccio, cinque arresti: droga nascosta nel muro di un'officina

SAN PIETRO VERNOTICO - La sostanza stupefacente sarebbe stata nascosta nella nicchia per il contatore di un'officina di gommista. Da lì, previo accordo personale o telefonico, le dosi sarebbero state prelevate dagli acquirenti. Il titolare dell'attività commerciale, il 46enne Michele Frassanito, e la sorella Monica Frassanito, 41enne, sono due fra le cinque persone arrestate stamattina (lunedì 22 aprile) dai carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico guidata dal comandante Vincenzo Corianò, nell’ambito di un'inchiesta antidroga sfociata nell'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare a firma del gip del tribunale di Brindisi, Vilma Gilli, su richiesta del pm Pierpaolo Montinaro. L'inchiesta è stata denominata "Full Service", dal nome dell'officina in questione.

I nomi degli arrestati

I due fratelli (Michele Frassanito era già ai domiciliari per altra causa) sono stati condotti in carcere insieme a un terzo indagato: il 34enne Emanuele Pierri, di San Pietro Vernotico. Disposti i domiciliari, invece, a carico del 40enne Giovanni Greco, sempre di San Pietro Vernotico, e della 55enne Elisabetta Balsamo, di Brindisi.

Gli interrogatori di garanzia cominceranno domani, alle 14, presso il carcere di Brindisi. Gli indagati sono assistiti dagli avvocati Raffaele Lomartire, Francesco Cascione, Cinzia Cavallo e Luigi D'arpe. Risultano indagati a piede libero A.D.A. (46enne di San Pietro Vernotico) e G.M. (49enne di San Pietro Vernotico). I carabinieri della stazione di San Pietro hanno ricostruito una serie di episodi con al centro hashish e cocaina, tramite intercettazioni e video riprese, oltre a perquisizioni personali e veicolari.

Le accuse

In particolare, i fratelli Frassanito (Monica e Michele) avrebbero preso da un nascondiglio l'hashish, per poi cederlo a terzi. I quantitativi erano modesti. Poi a Pierri, Balsamo, Greco e ai due indagati a piede libero viene contestata un'altra condotta: l'aver ceduto a Michele Frassanito quantitativi imprecisati di cocaina, per importi che variavano dai 30 ai 50 euro.

Una presunta condotta analoga viene contestata a Balsamo: il quantitativo ceduto a Michele Frassanito sarebbe stato valutato 50 euro. Idem, infine, per un altro presunto episodio contestato al solo Greco: l'importo questa volta sarebbe di 30 euro.

L'officina

Da quanto appurato dagli inquirenti, Monica Frassanito avrebbe supportato il fratello nello svolgimento dell'attività illecita, nel periodo in cui questi, fra novembre 2022 e gennaio 2023, era costretto su una sedia a rotelle, a seguito di una frattura alle gambe. L'occultamento dell'hashish e della cocaina avrebbero "richiesto l'utilizzo di un grosso pneumatico da trattore, collocato a ridosso della recinzione dell'officina - si legge in una nota diramata dalla Procura di Brindisi - e di una nicchia per il contatore dell'acqua, ricavata nel muro perimetrale della stessa officina". Da qui la sostanza stupefacente, una volta nascosta, sarebbe stata prelevata dagli acquirenti.

La cocaina

Gli approvvigionamenti di cocaina a favore di Frassanito sarebbero avvenuti tramite un barattolo di latta, che veniva collocato sul davanzale della finestra della sua camera da letto, dove poi veniva prelevato dallo stesso. Gli indagati avrebbero fatto ricorso a tali modalità di consegna proprio nel periodo in cui il titolare dell'officina era costretto a usare una sedia a rotelle. In alcuni casi, inoltre, i fornitori avrebbero consegnato la cocaina collocandola tra le gambe del 46enne.

Stando all'ipotesi accusatoria vi sarebbe stato un collegamento "tra le condotte poste in essere delle persone indagate, posto che le richieste di approvvigionamento da parte degli acquirenti sono state puntualmente seguite dall'acquisto di nuove partite da parte [degli indagati], a riprova dell'intervenuta cessione della sostanza, previo pagamento della stessa da parte degli acquirenti".

L'arresto in flagranza e i sequestri

Nel corso dell'attività è stata arrestata in flagranza una persona per "detenzione illegale di armi e munizioni, detenzione di arma clandestina e detenzione di manufatto esplodente", a seguito del rinvenimento e sequestro di un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento della droga.

Sono state segnalate sette persone per violazione amministrativa ex art. 75 D.P.R. 309/90 col sequestro di complessivi grammi 10 e grammi 5, rispettivamente di hashish e di cocaina. Sono state sequestrate nei confronti di ignoti, in due distinti riscontri, complessivi grammi 80 di hashish. Infine sono state censite circa 125 cessioni di sostanza stupefacente di vario tipo.

Articolo aggiornato alle 14:00 (altri dettagli)

