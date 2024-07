Droga, operazione "Piazza pulita": concluso giro di interrogatori di garanzia

MESAGNE – Concluso il giro di interrogatori di garanzia a carico dei soggetti coinvolti nell'operazione della polizia "Piazza Pulita", che l’11 luglio scorso ha smantellato un fitto giro di droga a Mesagne. Sono 18 i soggetti raggiunti da ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dalla gip Barbara Nestore: cinque sono finiti in carcere, nove agli arresti domiciliari e tre sottoposti al divieto di dimora, più un indagato a piede libero. Quattro sono di Torre Santa Susanna e uno Cellino San Marco.

Oggi, venerdì 19 luglio, Antonio De Prezzo (ai domiciliari, difeso dall’avvocato Santo De Prezzo), Andrea Massafra (ai domiciliari, difeso da Roberta Scialpi), Luca Argentieri (ai domiciliari, difeso da Antonio Passaro, Emanuela Rini (divieto di dimora, assistita dall’avvocato Antonio Sartorio), Dylan Accolli (divieto di dimora, avvocato Mario Sisto) e Mattia Curto (divieto di dimora, avvocato Fabiana Mitrugno), si sono presentati davanti alla Gip per l’interrogatorio di garanzia. Accolli e Curto si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, gli altri, invece, hanno risposto a tutte le domande fornendo la loro versione dei fatti.

La droga trattata era perlopiù cocaina, ma anche . Gli episodi ricostruiti dagli agenti del commissariato di Mesagne, diretti dal vice questore Giuseppe Massaro, sono molteplici e interessano la movida coinvolgendo giovani e meno giovani. Sono 16 le ipotesi di reato. Ma non solo droga, anche presunti episodi di violenza, due di essi devono rispondere di violenza privata e lesioni personali aggravate. Avrebbero pestato a sangue un uomo, forse per un debito di droga non pagato. Altri due soggetti avrebbero partecipato all'aggressione. Ingente il giro economico del mercato: uno dei presunti spacciatori finiti nei guai avrebbe affermato di guadagnare 1500 euro a settimana, anche se ne potrebbe incassare 10mila se solo volesse. Le indagini, non ancora chiuse, hanno mostrato la ricerca di "sballo" a basso costo. Gli indagati, per eludere le investigazioni della polizia, utilizzavano piattaforme social con scambio di messaggi caratterizzati da frasi e parole convenzionali come: "sigarette", "carica batteria", oppure "medicina" per indicare la rispettiva sostanza stupefacente o anche "il dottore" per indicare il rispettivo approvvigionatore.

