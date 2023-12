Due gruppi in due province: indagine nata "grazie" ai collaboratori di giustizia

Per andare da San Pietro Vernotico a Trepuzzi si può passare da Squinzano. Questo è un territorio "cerneria" tra le province di Brindisi e Lecce. Anche quando si parla di criminalità. I confini sono liquidi, si spostano, vengono attraversati con relativa facilità. Non è un caso che l'indagine condotta dagli agenti della squadra mobile di Brindisi (guidate sino a ieri dal vice questore Rita Sverdigliozzi), sotto l'egida della Dda di Lecce, abbiano colpito sia nel Brindisino che nel Leccese. I 14 arresti eseguiti con il blitz di oggi (martedì 12 dicembre 2023) hanno svelato l'esistenza di due sodalizi dediti allo smercio di droga a cavallo delle due province. Scorrendo i capi di imputazione, salta all'occhio la contestazione "madre": l'associazione per delinquere di stampo mafioso a carico di dieci indagati, su 25 complessivi. A 14 indagati, quelli arrestati oggi, viene contestato inoltre l'aver costituito un'associazione finalizzata al traffico di droga.

Prima di vedere nel dettaglio la genesi di questa inchiesta e i ruoli che vengono attribuiti ai presunti protagonisti dello scenario malavitoso analizzato, è bene specificare un punto. Nell'ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip del Tribunale di Lecce Sergio Mario Tosi, è scritto nero su bianco: "Ebbene, ritiene questo giudice che con le suddette acquisizioni non sono idone a fondare l'esistenza di un sodalizio avente i connotati previsti dall'art. 416-bis Cp (associazione per delinquere di stampo mafioso, ndr) con effettiva estrinsecazione programmatica del metodo mafioso, essendo le emergenze in parola piuttosto riferibili ad un sodalizio dedito al narcotraffico". Insomma, per il giudice non ci sono elementi probatori tali da ritenere provata la sussistenza di un sodalizio mafioso.

Un passo indietro: come affermato in conferenza stampa dal nuovo dirigente della squadra mobile di Brindisi, Giorgio Grasso, l'indagine nasce nel 2019, mentre gli agenti sono alla ricerca dei riscontri alle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia. In quei mesi, guidati dal vice questore Rita Sverdigliozzi, stanno puntellando un'altra indagine, che porterà all'arresto di otto persone nel giro di qualche mese: è l'operazione "Old Generation", che porta al coinvolgimento di due nomi pesanti come quelli del 50enne Francesco Campana e del 62enne Giovanni Donatiello (entrambi non indagati nell'indagine di cui si sta scrivendo). Nell'ordinanza, si ripercorrono alcuni cenni "storici" sulla Sacra Corona. E, soprattutto, vengono elencati una serie di collaboratori di giustizia che hanno svelato agli inquirenti, nel corso degli anni, la "mappa" della Scu, anche a San Pietro Vernotico e Trepuzzi.

Uno dei collaboratori è Francesco Lazzaro, storicamente "vicino" a Campana. Si era trovato in carcere, tra l'altro, con un nipote di Salvatore Perrone (57enne di Trepuzzi arrestato oggi). E' proprio Lazzaro a indicare in Fabrizio Annis (42enne di San Pietro Vernotico, indagato a piede libero) e in un altro individuo i referenti di Donatiello a San Pietro. E' questa la "genesi" dell'indagine che ha portato all'odierno blitz. Anche Ercole Penna, altro collaboratore di giustizia, parla di un fratello di Fabrizio Annis, non coinvolto in questa indagine. E poi ci sono anche le dichiarazioni di Francesco Gravina, Sandro Campana e Andrea Romano, che fanno altri nomi "pesanti" a San Pietro, ma non coinvolti nell'attuale indagine. Tornando a Lazzaro, Salvatore Perrone avrebbe avuto il "nulla osta" di marca Scu per operare nei "propri" territori. Alcuni sampietrani indagati erano già stati coinvolti in un'altra indagine in materia di droga. Non c'è due senza tre, almeno per il 52enne Massimiliano De Marco, coinvolto anche in una recente inchiesta basata nel Foggiano.

Per quanto riguarda Trepuzzi, c'è una data importante ai fini dell'inchiesta: il 28 ottobre 2020. Salvatore Perrone esce dal carcere e torna in libertà. Per alcuni collaboratori di giustizia è proprio Perrone che avrebbe un accordo per il controllo del mercato degli stupefacenti, anche a San Pietro, con i gruppi riconducibili ai "mesagnesi" e a Campana. Per gli investigatori, Perrone non ci mette troppo a "riprendersi" la piazza. E a rifornire il presunto gruppo del sampietrano De Marco di stupefacente. Lo stesso Perrone ci terrebbe - e molto - alla imposizione del "punto", una tassa sui proventi della droga utile per il sostentamento di chi si trova in carcere e per le famiglie di costoro. Naturalmente, il tenore di alcune conversazioni riportate nell'ordinanza è molto "colorito". Ci sono anche riferimenti a episodi di violenza nei confronti di chi acquista stupefacente da persone estranee all'organizzazione. Le premesse, si sa, si fanno all'inizio di un discorso, ma è bene ribadirlo: il gip ha disposto gli arresti per coloro che farebbero parte di un'associazione dedita al traffico di droga, ma non per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.