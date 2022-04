Mesagne: scoperte altre tre discariche abusive con i droni della Polizia Locale

MESAGNE - Controlli rafforzati da parte della polizia locale di Mesagne al comando di Teodoro Nigro finalizzati alla repressione delle condotte inquinanti o di abbandono di rifiuti specie nelle zone rurali e di campagna spesso molto distanti da strade provinciali e comunali.

Più volte il sindaco Toni Matarrelli ha rimarcato pubblicamente "l'importanza della cura e del rispetto del patrimonio rurale ed ambientale fornendo al Comando la direttiva per controlli preventivi e repressivi anche in considerazione, altresì, delle denunzie e degli esposti giunti presso l'amministrazione comunale".

“Il Comando negli ultimi giorni grazie all’uso del drone in dotazione – fa sapere il comandante Nigro - monitora vaste zone delle contrade Galina e Reale. Ben tre i siti con abbandono di rifiuti individuati in zone impervie. Due gli immobili in fase di costruzione. Controlli di polizia amministrativa in corso nel mentre una la sanzione pecuniaria emessa per violazione della normativa nazionale sui rifiuti. I controlli proseguiranno”.

“Sempre preziosa – conclude il comandante - la collaborazione dei cittadini attenti custodi ed osservatori del territorio ai quali va il mio personale ringraziamento per le qualificate segnalazioni”.