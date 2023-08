Due aggressioni in poche ore: carabinieri e polizia sulle tracce dei due branchi

BRINDISI - Nel giro di poche ore due episodi di cronaca hanno scosso Brindisi, per motivi differenti. In un caso, due ragazzini di 17 anni sono stati aggrediti dal branco. Nel secondo, un 34enne - già noto alle forze dell'ordine - è stato picchiato da quattro persone. I due casi non hanno alcun nesso tra loro. Violenza a parte, s'intende. Però arrivano a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Nel primo caso, ci penseranno i carabinieri del capoluogo adriatico a individurare gli aggressori. Nel secondo, è compito della squadra mobile della Questura condurre le indagini. I militari in queste ore stanno ascoltando diversi testimoni, mentre gli agenti della polizia di stato devono fare i conti con l'omertà.

Pestati dal branco vicino al "Cesare Braico"

Come detto, i carabinieri stanno conducendo le indagini speditamente. Le testimonianze dirette sono importanti in casi come questo. E' accaduto intorno alle 21:30 di mercoledì 23 agosto. Due ragazzi 17enni, cugini, attendevano l'autobus in via Appia, alla fermata di fronte al parco "Cesare Braico". Quattro ragazzi si sono avvicinati, li hanno circondati. Il pestaggio ha avuto inizio. Da quanto appreso, una delle due vittime aveva già subito episodi di bullismo. Comunque, alcuni dipendenti del supermercato ubicato di fronte all'ingresso del parco sono intervenuti in aiuto delle vittime. Entrambi i 17enni sono stati trasportati, in codice arancione, presso il Perrino. Uno dei due ragazzi è stato dimesso poche ore dopo, l'altro è stato trasportato presso l'ospedale di Bari, a causa dei traumi subiti al volto. I carabinieri stanno vagliando anche i filmati delle telecamere presenti in zona.

Quattro contro uno: 34enne malmenato

E' bene ribadirlo: i due episodi non hanno punti di contatto e non sono minimamente collegati. Il secondo episodio è accaduto giovedì 24 agosto, nel primo pomeriggio. La vittima è S.P., 34enne brindisino già noto alle forze dell'ordine. L'uomo aveva appena parcheggiato la sua auto in viale Commenda, quando si è trovato circondato da quattro individui. E' stato malmenato anche lui. Condotto in ospedale, fortunatamente la prognosi per lui non supera i sette giorni. Sul posto è intervenuta una volante, insieme ai colleghi della scientifica. Era sicuramente presente una pistola sulla scena dell'aggressione, ma non sarebbe stato sparato alcun colpo. O, perlomeno, non sarebbe stato rinvenuto alcun bossolo. Ora le indagini sono in mano agli agenti della squadra mobile. La vittima è stata ascoltata, ma non ha fornito alcun dettaglio utile. E, purtroppo, non sono giunte testimonianze dirette. Si può parlare di mancanza di collaborazione da parte dei cittadini o, più prosaicamente, di omertà.