Due imbarcazioni a motore nelle acque interdette di Torre Guaceto

BRINDISI - La Capitaneria di porto di Brindisi ha intensificato le attività di controllo in mare al fine di prevenire il fenomeno della navigazione e della sosta con mezzi nautici all’interno delle acque dell’Area marina protetta di Torre Guaceto. Nella giornata di ieri, giovedì 17 giugno 2021, a seguito di una segnalazione pervenuta dal Consorzio di gestione dell’Amp, il dipendente battello veloce d’altura GC A94 è intervenuto con immediatezza nelle acque della zona “C” della riserva, individuando e sanzionando i conduttori di ben due imbarcazioni da diporto intenti a navigare a motore all’interno dell’area interdetta.

Per entrambi è scattata una sanzione amministrativa nella misura di 333 euro oltre all’immediato allontanamento dallo specchio acqueo. L’azione ha messo in risalto la proficua sinergia da sempre posta in campo tra ente gestore e Capitaneria di porto nell’ambito della tutela di un bene così prezioso ed esclusivo per l’intero territorio, per la cittadinanza e per i turisti. Le sanzioni applicabili nel caso di inosservanza di norme in materia di aree marine protette sono di natura amministrativa o penale a seconda che gli illeciti vengano commessi in una delle tre differenti aree della c.d. "zonizzazione" dell’Amp. Tutta la normativa di riferimento è reperibile sul sito del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto al seguente link: "https://www.riservaditorreguaceto.it/" https://www.riservaditorreguaceto.it/.

La Capitaneria di porto ricorda a tutti gli utenti del mare il rispetto delle norme di sicurezza sia a terra che in mare. La disciplina di tali attività è reperibile nella sezione “ordinanze” del sito istituzionale della Capitaneria di porto di Brindisi al seguente link: https://www.guardiacostiera.gov.it/brindisi/Pages/ordinanze.aspx.

Si ricorda che per segnalare comportamenti illeciti sono attivi, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, il numero di centralino della sala operativa 0831521022 e la casella di posta elettronica cpbrindisi@mit.gov.it, mentre per le sole emergenze in mare e sulle spiagge il numero blu 1530, oltre al numero unico di emergenza 112.