Due incendi auto nell'arco di mezz'ora in provincia: vigili del fuoco a lavoro

CEGLIE MESSAPICA e SAN PIETRO VERNOTICO - Due interventi dei vigili del fuoco nell'arco di mezz'ora tra Ceglie Messapica e San Pietro Vernotico. Alle 21.30 una squadra è stata chiamata in via Parenzo a Ceglie Messapica dove stava andando a fuoco una Fiat Panda. Alle 22 a San Pietro è andata a fuoco una Mercedes, in via Armando Diaz. L'auto è del titolare di un bar del posto, già vittima di altri attentati. In entrambi i casi sono intervenuti i carabinieri