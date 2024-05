"Rinforzi per la Polizia Locale in vista del G7": emendamento del Pd

BRINDISI – Rinforzi per le Polizia Locali di Brindisi, Fasano e della Provincia, in vista del G7. Li propone il Partito democratico, attraverso un emendamento al Ddl n.109 che è stato depositato ieri (venerdì 3 maggio) alla Camera dei deputati. La richiesta di modifica del disegno di legge è a firma della senatrice Cristina Tajani, che ha raccolto le istanze del territorio tramite il collega Claudio Stefanazzi.

In caso di approvazione, i tre enti sarebbero autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate o scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, 30 unità, così ripartite: 15 per il Comune di Brindisi; 10 per il Comune di Fasano; cinque per la Provincia.

Il vertice internazionale, come noto, è in programma a Borgo Egnazia dal 10 al 13 giugno. L’evento comporterà un notevole dispiegamento di forze dell’ordine. Le Polizie Locali saranno in prima linea nella gestione della viabilità in prossimità delle zone rosse che saranno istituite nell’area del resort, cuore del vertice, e intorno al castello Svevo, nel centro di Brindisi, che il 13 ospiterà la prima cena di gala del leader, con la presenza anche del presidente della repubblica, Sergio Mattarella.

Le risorse, però, sono esigue. Emblematico è il caso della Polizia Locale di Brindisi. Come rimarcato in un precedente articolo, attualmente il comando del capoluogo dispone solo di 66 unità. Per il mese di maggio dovrebbero arrivarne altre sei. Una piccola boccata d’ossigeno che non colmerà neanche in piccola parte la voragine nell'organico.

Basti pensare che una città delle dimensioni di Brindisi dovrebbe avere un vigile urbano ogni 500 abitanti, per un totale di 165 unità: ben 99 in più rispetto alla dotazione attuale. I numeri sono impietosi anche se rapportati alla dotazione deliberata dalla precedente amministrazione comunale, che fissava una soglia minima di 112 operatori (fra cui nove ufficiali).

