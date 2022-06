Incendi, emergenza senza fine: vasti roghi a Valesio e nella zona industriale di Brindisi

Altra giornata infernale per i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Il telefono della sala operativa suona senza sosta, subissato di segnalazioni che giungono tramite il numero di emergenza 115. Ma è pressoché impossibile soddisfare tutte le richieste, a causa delle carenza di personale.

Le cose poi si complicano ulteriormente quando si verificano incendi di grosse dimensioni come quello che nel primo pomeriggio di oggi (lunedì 6 giugno) ha tenuto impegnati due squadre e quattro mezzi, per un totale di 12 uomini, nei pressi del petrolchimico di Brindisi, dove le fiamme hanno divorato canneti e sterpaglie di una zona paludosa.

Quasi in contemporanea, altri uomini erano alle prese con un rogo di una certa rilevanza sviluppatosi presso il parco archeologico Valesio, nelle campagne di Torchiarolo. Quella degli incendi boschivi è un’emergenza quotidiana che si protrarrà per tutta le estate, ma servono più risorse per farvi fronte.