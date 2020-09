Ennesimo furto nelle villette di campagna sventato da vigilantes

OSTUNI - Furto sventato nella serata di venerdì 11 settembre nelle campagne di Ostuni, precisamente in contrada Vallegna. Ignoti hanno tentato di introdursi in una villetta ma l’entrata in funzione del sistema di allarme collegato con la sala operativa dell’istituto di vigilanza Securitas ha evitato che il colpo andasse a buon fine. Erano le 20.15. Sul posto è stata inviata una pattuglia, già in servizio nella zona, che ha messo in fuga i malfattori. Erano riusciti a creare un varco nel portoncino di ingresso.

