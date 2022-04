Divampa l'ennesimo rogo d'auto nel Brindisino: il settimo in una settimana

CELLINO SAN MARCO - Fiamme nella notte a Cellino San Marco: si indaga sulle cause che hanno provocato il rogo divampato intorno alla mezzanotte e mezza di oggi (venerdì 8 aprile 2022), in via Vittorio Emanuele ai danni di un'auto. L'incendio è stato domato da una squadra di vigili del fuoco del comando di Brindisi che hanno, poi, messo in sicurezza l'area. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

Si tratta del settimo incendio auto nell' ultima settimana nella provincia di Brindisi: il primo l'1 aprile scorso al quartiere Sant'Elia di Brindisi che ha coinvolto tre auto, poi il 4 aprile a Bozzano e il 5 aprile a Torre Canne, marina di Fasano. Il penultimo giovedì 7 aprile sempre al quartiere Sant'Elia di Brindisi.